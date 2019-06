La atracción de feria de Sevilla ya provocó la muerte de una menor en 2014

El terrible accidente provocó además el traslado al Hospital de Valme de otros dos menores , un niño de 12 años dado de alta pocas horas después, tras comprobar el personal sanitario que había sufrido "una descarga eléctrica leve", y una niña que, aparentemente, no presentaba signos de electrocución, pero sí una evidente crisis de ansiedad.

El fiscal solicitó tres año de cárcel para el dueño de la atracción

Sin embargo, tras la muerte de la joven, se pudo comprobar que la atracción "adolecía de un defecto de la instalación eléctrica, incumpliendo los requisitos básicos de seguridad y reglamentarios" por cuanto la "pica de tierra no estaba debidamente introducida en el suelo, no garantizando la correcta evacuación en caso de defecto de potencial eléctrico", su longitud era "insuficiente para conseguir los niveles de resistencia eléctrica exigidos" y no estaba atornillada para fijarla sino "retorcida".