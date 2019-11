Frente al juez por atropellar mortalmente a una adolescente de 15 años y darse a la fuga en Palma

El forense ha explicado que la mayoría de lesiones por arrastre que presentaba el cuerpo fueron sin reacción vital, es decir, que el corazón de la víctima ya no estaba latiendo. La joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, de tal fuerza que "saltó una escama de hueso craneal", lo que implicó la "desconexión automática del cerebro" y la "destrucción de centros vitales". La pérdida de conciencia fue inmediata.

La defensa argumenta que la conductora no habla español

Los agentes de la Policía Local de Campos que intervinieron la noche del accidente han mantenido que la acusada entendía y se expresaba en español sin ninguna dificultad. Algunos de ellos han reconocido que solicitó un intérprete en una ocasión, pero que no lo llamaron, porque la mujer hablaba en castellano y ella no lo volvió a pedir.

Una experta del Centro Español de Metrología que examinó el etilómetro utilizado para practicar la prueba de alcohol antes de que saliera al mercado ha confirmado que el aparato cumple con las exigencias marcadas por la normativa.



La defensa ha renunciado a impugnar la validez del aparato, pero no de la prueba, porque sostiene que no se informó a la detenida de sus derechos, al no facilitarle un intérprete.