Es el audio de una madre desgarrada por el dolor. Es el dolor de una madre que sabe que su hija fue violada sin piedad, provocando desgarros, tratada como un animal, localizada inconsciente y desnuda en un polígono de Les Comes, en Igualada (Barcelona) el pasado 1 de noviembre. La joven había pasado la noche de Halloween en una discoteca de la zona y cuando se disponía a volver a casa fue atacada. Joaquín fue uno de los dos transportistas que ayudaron a la joven tras la violación, y ambos quedaron impactados por cómo la encontraron: “Estaba sangrando por las piernas y no podía ni hablar”.

La madre no se resigna a esta realidad y no quiere que otra familia pase por los mismo nunca más. Por eso ha grabado un audio dirigido al presidente del Gobierno. Muy duro. "¡Pena de muerte para los violadores ya!. Cuando violan a tu hija, te violan a toda tu familia, le destrozan la vida a una niña. ¡Esto no lo podemos permitir que pase más!. Necesitamos leyes muy duras para acabar con la plaga de los violadores, ¡pena de muerte ya! Ninguna familia más rota de dolor", reclama rota por el dolor. Por último, la madre se dirige al presidente del Gobierno de España: "Señor Pedro Sánchez, ¡escuche a las víctimas!". También se escucha como la madre cuenta que cuando violan a una chica "le destrozan la vida". Además, vuelve a pedir, como ya exigió en una carta anterior, leyes "muy duras para acabar con la plaga de los violadores".