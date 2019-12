“No sabes lo hija de puta que soy, te voy a matar”, los audios que registran como Flor María mató a su pareja

Estas grabaciones han sido una prueba clave en el juicio. En el terrible testimonio se puede oír como la acusada grita “No sabes lo hija de puta que soy, te voy a matar”, algo que repite en sendas ocasiones “no vas a vivir, no vas a vivir”, se puede escuchar. Mientras, Milko trata de hacerle entender la situación, “No te quiero, solo quiero que aceptes que no te quiero, solo quiero que me dejes que me vaya”, le dice. Flor, lejos de calmarse, continua gritando “de mí te vas a acordar, te he amado con todas mis fuerzas”.