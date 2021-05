Se le cayó 2 veces, no llamó al 112 y sí a una amiga para pedir porros: los audios de la madrastra del niño muerto en Badajoz

De hecho, los servicios de emergencias no fueron avisados hasta tres horas y media después cuando de forma casual una unidad de la Policía y técnicos municipales acudieron a la zona del suceso , en la barriada Cerro de Reyes, debido a un problema con una vivienda ocupada de forma ilegal. No porque nadie les hubiera llamado. Una vez en el interior del hogar, después de intentar reanimar sin éxito al menor en su cama, donde se encontraba desde la caída, fue trasladado al hospital Materno-Infantil de Badajoz, donde falleció horas después.

Estos hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de omisión del deber de socorro con el resultado de muerte. Y no ayudan para nada los audios que ha sacado a la luz El Programa de Ana Rosa en la que se escucha a la novia del padre más preocupada de conseguir porros que del pequeño, que cree que está muerto y que no era la primera vez que se le caía. Llama la atención que la joven no llamara a Emergencias cuando hay niños de 5 años y menos que sí son capaces de hacerlo.