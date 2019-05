La autopsia de Sara revela que la niña de 4 años fue golpeada y que sufrió un intento de penetración

"Ha habido un intento de penetración. El himen no estaba desgarrado pero sí había sido contundido o golpeado , de ahí que estaba tumefacto y hemorrágico", han indicado los peritos, que han advertido de la imposibilidad de realizar una penetración total a una niña de tan corta edad y no han descartado que en el mismo intento de violarla vaginalmente el autor le hubiera ocasionado las lesiones en la zona anal.

Aunque no se hallaron restos de ADN y semen en los órganos genitales de la pequeña, los forenses achacan tal circunstancia a que el autor de la misma no llegara a eyacular o bien a que dicha agresión la cometiera con el dedo u otro objeto. "Que no haya semen no significa que no haya habido abuso sexual", han insistido.