El Govern ha decidido no avanzar a la fase 2 y seguirá al menos una semana más como hasta ahora. Es decir: no abrirían los centros comerciales; el confinamiento de fin de semana sigue siendo municipal de viernes a lunes hasta las 6 am, es decir, no están permitidos los fines de semanas los desplazamientos dentro de una misma comarca; y los restaurantes no pueden pasar a un aforo del 50%, quedándose como hasta ahora, en el 30%.