Las ayudas en el examen de conducir que la DGT permitirá a partir de ahora

Las pendientes, arrancar y algunas ayudas para aparcar entre las principales novedades

El Start-Stop, el sistema de ayuda de salida en pendiente, el Frenado de emergencia y la Alerta de tráfico cruzado son algunos de los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) que Tráfico permitirá a partir del 15 de septiembre en el examen práctico, para la obtención del permiso de que se trate sin ninguna restricción.

progresiva implantación en los vehículos de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), algunos de los cuales pasarán a ser obligatorios en los vehículos nuevos a partir del año 2022 conforme la normativa de la Unión Europea, ha hecho necesaria la revisión de los requisitos exigidos a los vehículos utilizados en las pruebas para la obtención de permisos de conducción y la actualización en consecuencia de los criterios de calificación, según explica la La, algunos de los cuales pasarán a ser obligatorios en los vehículos nuevos a partir del añoconforme la normativa de laha hecho necesaria la revisión de los requisitos exigidos a los vehículos utilizados en las pruebas para la obtención de permisos de conducción y la actualización en consecuencia de los criterios de calificación, según explica la nota informativa del Ministerio de Interior.

Buscando esta actualización sin menoscabo de la necesaria comprobación durante el examen de que el aspirante es capaz de circular por las vías públicas con la necesaria seguridad, a partir del 15 de septiembre del año en curso, durante las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, podrán utilizarse los siguientes sistemas de ayuda a la conducción:

START-STOP

No sería el primer caso de alumnos que han suspendido al ser incapaces de arrancar el coche por culpa de los nervios. Ahora, el arranque y apagado automático será permitido. Muchos vehículos nuevos incorporan ya este sistema, cuya función principal es el ahorro de combustible y la reducción de la contaminación. Apaga el motor cuando está al ralentí, por ejemplo con el coche parado en un semáforo, y lo arranca cuando se pisa el embrague o el acelerador, en función de si el cambio es manual o automático.

HILL HOLDER

Ayuda de salida en cuesta. Este dispositivo cuenta con un sensor que detecta la inclinación del coche e impide que el coche se vaya hacia atrás cuando se suelta el freno para iniciar una arrancada en cuesta. Es de gran ayuda en el examen ya que también evita que el coche se cale.

LUCES Y LIMPIAPARABRISAS

Activación automática. Los sistemas de alumbrado del vehículo se ponen en marcha cuando un sensor detecta una disminución de la visibilidad. Lo mismo ocurre con el limpiaparabrisas automático, que se activa cuando empieza a llover. El examinador podrá pedirle al aspirante que localice ambos mandos aplicando los criterios de calificación actuales. No se penalizará, sin embargo, el hecho de que las luces o el limpia se activen de forma automática aunque no sea necesario.

Los conductores de circular con el alumbrado de corto alcance, el sistema actúe una vez rebasada la señal en cuyo caso tampoco se aplicará ninguna penalización. Si durante el desarrollo de la prueba: El sistema de activación automática de alumbrado no se activase, siendo necesario por la falta de visibilidad, el aspirante deberá hacerlo manualmente. Si no lo hiciese, el examinador lo calificará como falta leve. Una vez calificado se indicará que lo encienda y de no hacerlo se calificará como falta eliminatoria. No se activa automáticamente el limpiaparabrisas, cuando por motivo de la falta de visibilidad sea necesaria su utilización, el aspirante deberá hacerlo manualmente. Si no lo hiciese, el examinador lo calificará como falta leve. Una vez calificado se indicará que lo active y de no hacerlo se calificará como falta eliminatoria.

FRENADO DE EMERGENCIA

Sistema AEB. Este sistema es capaz de detectar un riesgo inminente de colisión y alerta del peligro. Si el conductor no reacciona, el dispositivo, conocido por las siglas AEB, tomará el control del vehículo y realizará una frenada automática de emergencia. En este caso, el examinador calificará la activación del sistema como una intervención del profesor, lo que supondrá una falta eliminatoria.

ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

El sistema supervisa el tráfico trasero en sentido transversal al salir marcha atrás de un hueco de

aparcamiento en batería. Si detecta un vehículo aproximándose y el tiempo estimado de colisión entre

ambos es de 2 a 3,5 segundos en base al cálculo de la distancia relativa/velocidad relativa, se emitiría un

aviso sonoro y/o visual en la pantalla multifunción del vehículo o en los propios espejos retrovisores

exteriores. (Algunos fabricantes, si el conductor no reacciona ante el aviso, llegan a intervenir en los frenos

con la máxima fuerza en caso de colisión inminente, siempre que se circule a una velocidad inferior a 15

km/h).

El examinador valorará la situación teniendo en cuenta si existe o no visibilidad: Si no hay visibilidad y se activa el sistema no se calificará siempre y cuando la maniobra se haya realizado en condiciones de seguridad. Si habiendo visibilidad el aspirante realiza la maniobra y el sistema se activa por el riesgo de colisión, se calificará la falta: con la valoración de deficiente si existe obstaculización a los demás usuarios o con la valoración de eliminatoria por maniobra o actuación evasiva de otros usuarios.

SENSOR DE APARCAMIENTO

Aparcar puede ser el fin de un examen de la DGT. Ahofra se permitirá el uso de la cámara de marcha atrás. Los sensores y las cámaras permiten al conductor una mejor percepción del entorno para maniobrar. No está permitido el sistema de aparcamiento total, en el que el coche aparca solo.

DETECCIÓN DE FATIGA

Alerta al conductor. El sistema detecta si el conductor pierde la concentración por fatiga o sueño y advierte para que se detenga.

AVISO DE FRENADA

Alerta de colisión. Este es un sistema de aviso de frenada de emergencia que activa un parpadeo de las luces de freno para advertir al coche que va detrás de una frenada inesperada.

LO QUE SE QUEDA FUERA

La actualización de los sistemas de ayuda permitidos en el coche del examen de conducir deja fuera dos dispositivos que incorporan muchos coches nuevos. Son el control adaptativo de velocidad (ISA, por sus siglas en inglés) y el sistema de aviso de cambio de carril, que en algunos casos incluye la corrección automática del trazado. Ambos sistemas tendrán que ser desactivados ya que durante la prueba de conducción no se permite su utilización. Si los dispositivos no pueden desactivarse de forma manual, el examinador no permitirá el uso de ese vehículo.

QUE QUEDE CLARO LO QUE TE SEGUIRÁ PENALIZANDO