No a las 20 horas de bebidas gratis y partyboats: el Ayuntamiento de Calvià declara la guerra a los 'magaluf events'

Hartos de que no se cumpla la normativa y tras los informes aportados por la policía local, el Ayuntamiento va a empezar a multar a los locales que no cumplan y fomenten la bebida low cost en la localidad. De hecho, ya se ha producido la primera multa a un partyboats.

La Policía local de Calvià no ha dejado de investigar a los locales y el Ayuntamiento está dispuesto a cambiar la cara de la localidad y de su turismo. Para ello fomentará la accesibilidad, establecerá un plan para recoger las colillas. Todo para cambiarle un look que no puede ser el del desmadre desenfrenado por culpa del alcohol low cost.