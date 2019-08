Listeria, la bacteria que nos acecha desde los alimentos

La listeria es una bacteria que no da señales de vida y ese es su principal peligro. Cuando contamina un alimento, éste no cambia de aspecto ni huele mal. Por eso, para neutralizar hay que extremar las precauciones en la cocina. Sobre todo con los alimentos crudos. Los expertos piden que se laven las frutas y verduras y cocinar la carne a altas temperaturas. Porque la bacteria no se transmite entre personas, solo al ingerir un alimento contaminado.