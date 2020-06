La burra Baldomera firma un contrato exclusivo tras convertirse en viral al llorar al reencontrarse con su dueño

Lo que no esperaba Ismael es que el animal no solo le reconociera después de tantos días sino que se emocionara. Y él no pudo aguantar y también lloró, sin vergüenza, porque había vivido uno de los momentos más emotivos de us vida. La nueva sorpresa para Ismael es que ahora la emoción se ha vuelto negocio, La burra se hizo famosa, viral, y ahora ha cerrado un acuerdo de explotación de sus rebuznos con una agencia de publicidad de EEUU, porque todos querían tener el politono del rebuzno de Baldomera.