Una balsa cercada en Galicia se convierte en la meca del postureo de la noche a la mañana

Un nuevo paraíso gallego, y allí están ellos, cómo no, los instagramers.



Una balsa en una mina ahora sin actividad se ha convertido de la noche a la mañana en la nueva meca del postureo, donde se bañaban hasta que los dueños levantaron una valla.



Pero para el postureo no hay barreras. La empresa que tiene la concesión dice que sus aguas no son tóxicas, no hay metales pesados, pero peligro sí.