Comienza la batalla judicial por el bebé de Dana: Su familia solicitará que vaya a Rumanía con su hermana

"La Junta se ha equivocado al dar la tutela a una familia conflictiva"

Asimismo, ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que el juzgado "no tenía absoluto conocimiento" del expediente que la Junta debe haber remitido a los servicios sociales del Ayuntamiento de Arenas en relación con la situación de la menor y ha puntualizado que "tenían que haber incoado un expediente y comunicarlo al juzgado y a Florin, que podría haberlo recurrido". Por ello, ante el "silencio absoluto" existente sobre el tema, el abogado ha anunciado que "se van a exigir responsabilidades a todos, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Arenas ", para que se aclare "por qué motivo el juez está desconociendo unas actuaciones que son gravísimas".

"Sé extraoficialmente que han incoado el expediente a raíz de mi queja, de nuestra queja, con lo cual va a haber actuaciones penales, no tengan ninguna duda. Esto se ha hecho muy mal, la niña no está más que en un ambiente tóxico y habrá actuaciones penales", ha reiterado.

Por su parte, Florin Leonte se ha sumado a las palabras del abogado y ha manifestado que su deseo es que la pequeña, "que es lo único que nos ha quedado de mi hermana", esté bajo la tutela de su familia materna "y por el bien de todos se vaya a Rumanía con mi hermana", pues "no quiero que sufra como sufrimos nosotros. Espero que se la quiten en seguida; la niña no se puede quedar ahí, por su bien", ha señalado el hermano de Dana, quien ha subrayado el sufrimiento de su familia, "que no se lo deseo a nadie", y ha dado las gracias "el Estado español, a todos los ciudadanos y a todo el mundo que nos está ayudando".