Un bebé de 16 meses, hospitalizado en Lugo por intoxicación de hachís

En este sentido, alude al hecho de que a la mujer no se le ha tomado declaración judicial y que se le permite que acuda y esté presente, ha explicado, todos los días en el hospital atendiendo al menor sin que se haya adoptado ninguna medida preventiva. "Van cinco días, no la han llamado a declarar, no la han llamado del Juzgado, si sospecharan desatención grave lo mínimo es que le tomaran declaración, como investigada o detenida", ha agregado el letrado.