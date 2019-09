Piden colaboración ciudadana para localizar a la madre del recién nacido hallado muerto en un contenedor en Alicante

Macabro hallazgo en Alicante. Ayer un hombre encontró undentro de una bolsa de plástico en un. La policía pide colaboración ciudadana para dar con la madre.El hombre buscaba chatarra a última hora de la tarde de ayer en un contenedor de Alicante, cuando halló el cadáver del recién nacido. Pensó que la mano que vio sobresaliendo de una bolsa de plástico era un muñeco. Se equivocó: era un bebé. TodavíaLos vecinos no pueden creer lo sucedido y no entienden como la madre no acudió al hospital.Todo apunta a queen una vivienda próxima y posiblementeLa policía intenta dar con el paradero de la mujer y pide colaboración ciudadana. Podría ser acusada de un delito de infanticidio