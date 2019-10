Algo que Sergio hizo con el bebé de seis meses, origen de la gran discusión del día en el que murió Dana

Incluso los agentes también se centran en el lugar donde el móvil de Sergio le situó la madrugada del día 15 de junio , cuando creen que trasladó el cuerpo al monte. Y la zona donde fue visto tras la inspección en su vivienda cuando no había sido detenido. Un agente sorprendió a Sergio monte arriba y cuando le gritó él huyó corriendo ladera abajo. No saben lo que estaba haciendo. Llevaba agua y comida para varios días. Le estaban buscando porque Sergio había insinuado a su hermana que se suicidaría.

DANA: Me cago en ti…

DANA: No puedo estar a tu vera

La última respuesta de Dana es terrorífica. Habla de los malos tratos que ya no soportaba

DANA: Me da susto arrimarme a ti

Los agentes con ayuda de un can del servicio cinológico de la Guardia Civil han rastreado las zorreras donde han puesto cámaras para ver el lugar exacto del que proceden los huesos, porque todo parece indicar que los restos han sido movidos por los animales y las lluvias. Antes de las inundaciones de septiembre los vecinos de la zona han explicado que algún perro encontró lo que podría ser parte de la columna. La persona que lo vio no se lo creía y en ese momento no se dio importancia.