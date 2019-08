Detienen al tío e investigan al padre del bebé que dio positivo por cocaína y cannabis en Valencia

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana ha asumido la tutela del menor , según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento. Al respecto, la consellera Mónica Oltra, que este jueves ha visita la Marina de València, ha detallado a preguntas de los medios que el bebé ya está en una familia de acogida, en un "espacio seguro, de afectos y cariño, que es donde tendrían que estar todos los niños y niñas, y no pasar por donde ha tenido que pasar, desgraciadamente, con solo 15 meses esta criatura".

La Guardia Civil investiga lo sucedido con el bebé, de 15 meses, que no presenta lesiones y ya no se encuentra hospitalizado en el centro, según fuentes del instituto armado, que no han concretado los delitos que se atribuyen al detenido y al investigado.