Begoña, la lavandera de un hospital de Algeciras que ha logrado conmover con su poesía sobre su trabajo y la pandemia

" No nos quedaba tiempo apenas para descansar, y es cierto que yo conseguí compaginarlo , pero ni yo misma sé muy bien como lo he hecho", cuenta hoy Begoña, preguntándose el modo en que logró combinar su trabajo en la lavandería del Hospital Punta de Europa de Algeciras con su amor por la poesía.

Por ahora, la poesía no le da de comer, pero no renuncia: "Es algo que me llena y que desde luego no puedo abandonar", cuenta.