Montoya desvela dónde está el arma del crimen con el que se asesinó a Laura Luelmo

"Va a ratificar su nueva versión" y, además, espero "que entre en detalles y aporte elementos que la hagan viable, constatable y verificable; elementos que sólo lo sabe él ya que ha habido cosas que no me ha querido contar y que las tiene celosamente guardadas". Es lo que anunciaba el abogado de Montoya, Miguel Rivera, y se ha cumplido. No en vano, Montoya que sigue echando la culpa del asesinato a su pareja Josefa, ha señalado dónde está el martillo, el arma del crimen. Montoya siempre ha dicho que se autoinculpó para proteger a Josefa pero que ahora no se va a comer el marrón solo.