Crimen de Laura Luelmo: El padre y dos hermanas de Bernardo Montoya, ante el juez

La comparecencia del padre y las hermanas de Montoya se aplazó el pasado enero. Hoy asistirán los representantes legales de la acusación particular y el abogado del turno de oficio de la defensa, José Luis Cera, ya que todavía no se ha hecho efectivo el cambio de letrado de Bernardo Montoya, que correrá a cargo de Miguel Rivera Casado, el cual ha confirmado que va a ser el nuevo letrado de la defensa, pero que todavía no se ha "podido personar" aunque tiene "concedida la venia del anterior abogado".