La imagen de la semana: el beso lésbico de dos chicas ante un puesto de Vox

No todas las superheroínas llevan capa (📸 @vickygonzalo ) pic.twitter.com/Y7a9mQq5S9

Lo demuestran las opiniones de Fernando Paz , el que iba a ser su número uno en Albacete , y su defensa de que una pareja gay con un niño no es una familia natural o que si tuviera un hijo homosexual intentaría reconducirlo con terapias psicológicas.

En eso no parecen distanciarse mucho de algunos sectores de la Iglesia Católica que han impartido cursos, también entre menores, para curar la homosexualidad, una postura ante la que los expertos ya han mostrado su rechazo. El beso lésbico quedó inmortalizado en una fotografía que una de sus creadoras, Vicky Gonzalo compartió en sus redes sociales. Tal ha sido la repercusión de la instantánea que la propia Vicky Gonzalo se ha visto sobrepasada y ha preferido poner sus redes sociales en privado. Vox no tuvo, como no podía ser de otra forma, ningún tipo de reacción ante la imagen.