La estricta lista de reglas de boda que se ha hecho viral: "Nunca hable con la novia"

Entre las reglas más inusuales y que más han sorprendido está: "que su peinado no sea más que un simple 'bob' o una cola de caballo", "que no lleve la cara llena de maquillaje " y usar el hashtag creado para el evento en todas las imágenes que se suban a redes. Las que más han sorprendido son las tres últimas regulaciones de esta lista: " Nunca hable con la novia ", remarcado en mayúsculas, "todos beberán Rémy (un tipo de coñac francés), sin excepción" y "debe venir con un regalo de 75 dólares o más o no será admitido".

Estas reglas han asombrado a los redes que han hecho que se haga viral. En la red social donde se publicó el original lleva más de 10.000 'me gusta'y más de un millar de comentarios. Hay otras normas más comunes, como llegar entre 15 y 30 minutos antes de la hora de comienzo, "no se ponga ropa blanca, crema o marfil", que no se grabe durante la boda y no ingresar en Facebook hasta que se indique.