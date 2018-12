¿Qué está pasando con las bodas y los divorcios?

, apunta varios: “Por un lado, ha cambiado la estructura de familia tradicional, es decir, en los años 50, 60, 70 hasta los años 80 lo que predominaba era el modelo familiar tradicional, casarse y tener hijos. A partir de los años 80, con la, aparecen las separaciones y, también, a medida que van pasando los años, va cambiando ese modelo de familia, en el cual ya no es tanto padre, madre con hijos, que era un poco lo que la sociedad podía marcar, sino que también existen familias monoparentales, se vuelven a formar nuevas familias a raíz de separaciones, en las cuales también se integran hijos de un lado y del otro”.

En segundo lugar, Hurtado indica que “otro factor importantísimo es los años de crisis que hemos tenido” ya que, “lamentablemente, parejas que sí habrían querido separarse no lo han podido hacer porque las causas económicas no se lo han permitido o también puede ser que no se hayan podido permitir la inversión que puede suponer casarse”.