Los bomberos rescatan a una serpiente pitón en un patio de luces de Castellón

Una vecina vio a la serpiente y llamó a la policía

Ahora que ya estamos en la nueva normalidad y que todos hemos vuelto a salir de casa, también lo ha hecho esta enorme serpiente, que se ha caído desde su vivienda, un quinto piso, hasta el patio de luces de un edificio de Castellón. Una vecina la vio y, dadas sus grandes dimensiones (el animal mide tres metros de largo), se asustó y llamó a la policía local, pues no sabía si era una especie peligrosa o no.

A pesar de la caída, el reptil no presentada ningún lesión y fue trasladada hasta la comisaría, donde comprobaron que no tenía chip. Sin embargo, pasó poco tiempo hasta que su dueño, que tiene todos los papeles y licencias de tenencia de animales salvajes en regla, no tardó en aparecer y en recoger a su enorme mascota.