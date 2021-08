Nueva noche de fiesta y altercados en las principales zonas de reunión de Barcelona y Valencia a pesar del toque de queda por el coronavirus . Agentes de la policía local obligan a miles de jóvenes a retirarse de las calles a partir de la entrada en vigor de las restricciones pero las fiestas clandestinas continúan en los arenales y zonas apartadas. Algunos creen que "si uno no tiene miedo no se contagia" .

Ha ocurrido otra noche más en las zonas aledañas a la playa de la Barceloneta , en la ciudad condal. Agentes de la Guardia Urbana han vigilado durante horas los macrobotellones de jóvenes que no respetan las medidas de seguridad como la distancia social o el uso de las mascarillas .

Muchos de los que participan en estos encuentros clandestinos aseguran no tener miedo de la enfermedad y están convencidos de que "si uno no tiene miedo no se contagia".