Brigitte Bardot, furiosa con el Gobierno francés: "Son unos cobardes sin pelotas"

“Estoy asqueada. Yo, que he sido un símbolo de Francia, descubro mi patria invadida por una canalla extranjera que amenaza a los franceses auténticos. Buena parte de Francia no pertenece ya a los franceses. Se ha convertido en una asquerosidad”, expresó en un reportaje radial con la emisora Sud Radio el pasado martes 7 de julio. No es la primera vez que la parisina carga las tintas contra la inmigración -fue multada cinco veces por “incitar al odio racial”-, especialmente contra los musulmanes: en 2004, incluso, escribió una carta dirigida al ex presidente Nicolas Sarkozy en la que acusaba a la población musulmana de “destruir” el país “imponiendo sus actos”.