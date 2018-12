Bruce Springsteen revela que lleva medicándose desde 1982

Años después él todavía desconoce por qué cayó en un abismo esa noche. "Todo lo que sé es que a medida que envejecemos, el peso de nuestro equipaje no clasificado se vuelve más pesado . . . mucho más pesado Con cada año que pasa, el precio de nuestra negativa a hacer esa clasificación aumenta cada vez más. . . . Hace mucho tiempo, las defensas que construí para soportar el estrés de mi infancia, para salvar lo que tenía de mí mismo, sobrevivieron a su utilidad y me convertí en un abusador de sus poderes que una vez salvaron vidas . Confié mal en ellos para aislarme, sellar mi alienación, apartarme de la vida, controlar a los demás y contener mis emociones en un grado perjudicial. Ahora el cobrador de facturas está llamando, y su pago estará en lágrimas ", revela el artista.

El padre de Springsteen fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y esto aportó al cantante una nueva visión. “Me he acercado lo suficiente a [la enfermedad mental], donde sé que no estoy completamente bien. He tenido que lidiar mucho con esto a lo largo de los años, y estoy tomando una variedad de medicamentos que me mantienen en equilibrio. De lo contrario puedo balancearme dramáticamente y. . . sólo . . . Las ruedas pueden desprenderse un poco. Así que tenemos que vigilar, en nuestra familia. Tengo que cuidar a mis hijos y he tenido suerte allí. Corría en mi familia mucho antes que mi papá ".