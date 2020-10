Buscan a Claudiana, una joven discapacitada de 22 años desaparecida en Zaragoza

Claudiana Francyelle Da Conceicao, de 22 años , y con una discapacidad del 48 % desapareció en el barrio Zaragozano de Delicias el pasado 9 de octubre. Engañó a sus padres haciéndoles creer que iba al colegio pero ese día no tenía clase.

Los padres de Claudiana están muy preocupados. Eran las 8:30 de la mañana y Claudia salió como todos los días a esperar el autobús especial que la llevaría al Centro Vértice donde estudia. Su padre, Juan Antonio, explica en El Cierre Digital que no llegó a ir a la escuela: "Nos engañó, porque ese día tenía fiesta y no había colegio. Le habían dado un papel avisándolo pero ella no nos lo dio"