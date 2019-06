Buscan a Dana Leonte por quinto día consecutivo en el monte de Bentomiz

Al hombre le preguntaron detalles sobre dos hogueras que supuestamente permanecieron encendidas el día de su desaparición . Él se defendió. “Que miren lo que quieran” , decía cuando se dirigía a su puesto de trabajo. “Estuve con cuatro tíos en una habitación obligándome a confesar. Pero no me van a intimidar, porque yo no he sido. Estoy muy tranquilo”, finalizaba.