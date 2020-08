Melilla busca en Marruecos a los padres del menor fallecido ahogado cuando intentaba viajar como polizón

La Consejería del Menor de Melilla ha anunciado que busca en Marruecos a la familia del menor no acompañado que falleció la noche del miércoles 26 de agosto cuando intentaba alcanzaba un barco de pasajeros en el puerto para viajar como polizón a la península.

Su titular, Mohamed Ahmed (CPM), ha revelado que el joven sólo estuvo siete horas acogido en el Centro de La Purísima el 17 de agosto, día que la Guardia Civil lo localizó en aguas de las costas después de que llegara a nado a la ciudad desde Marruecos, "y desde ese día no volvió a acudir al centro por lo que no se ha podido probar si era menor o no". El consejero ha añadido que "esta cuestión --si el fallecido era menor de 18 años-- ya deberá determinarla el médico forense".