Siguen buscando a Ignacio Fernández Noguera: desapareció en Granada el 24 de agosto

Las labores de búsqueda continúan para encontrar a Ignacio Fernández Noguera , un joven de 23 años de Alhendín (Granada) que continúa en paradero desconocido desde el pasado 24 de agosto , según denunciaron a las autoridades sus familiares. Aunque la familia no pierde la esperanza de localizarlo, asegura que a su hijo "le ha pasado algo" .

La policía judicial y la Guardia Civil dirigen el dispositivo de búsqueda aunque, por el momento, no pueden aportar nuevos datos a los familiares y trabajan con las informaciones que les van contando algunos vecinos y amigos del entorno del joven. "No sabemos nada nuevo. No nos han dado mucha información de cómo va el seguimiento", ha apuntado la madre a Europa Press.