David Bustamante es uno de los cantantes españoles que más seguidores acumula en las redes sociales. El cántabro comparte con todos sus seguidores en sus perfiles sociales sus últimos trabajos discográficos, sus conciertos y sus duras sesiones de entreno. Además, el artista también suele enseñar una pequeña parcela de su vida privada en la que no duda en presumir de su hija pequeña y los viajes que hace junto a sus amigos.

Sin embargo, la última publicación que ha compartido con todos sus seguidores ha sido una triste noticia. David Bustamante ha publicado una fotografía junto a una de sus 'fans' más fieles. Según ha informado el cantante, la mujer ha fallecido de forma repentina. "Hoy el mundo es un lugar peor... y lo es por que te has ido antes de tiempo, de una forma repentina. Me duele no haber podido cantarte una última vez, mirarte a los ojos y agradecerte estos casi 20 años juntos, mi música nos unió y crecimos juntos", escribe el cantante.