La cabalgata de Reyes Magos de Villanueva del Ariscal reparte caramelos, juguetes y embutido

Los Reyes Magos tienen claro qué es lo que van a regalar este año y también lo que van a lanzar en las cabalgatas el día 5 por la tarde. Sus Majestades saben adaptarse a todo y así lo hacen el pueblo sevillano de Villanueva del Ariscal, donde no solo lanzarán caramelos sino que, un año más, tirarán chacinas, jamón envasado, caramelos y juguetes. Una tradición que alegra a todos los vecinos del municipio y que mantiene viva la ilusión de mayores y pequeños.

Ya están listos sesenta kilogramos de embutido, diez mil balones y 900 peluches. En esta localidad de Sevilla el cortejo de la cabalgata de Reyes Magos repartirá desde caramelos hasta juguetes con pilas incluidas, un presupuesto de 12 mil euros en regalos. En este pueblo no son solo los más pequeños los que quieren coger lo que los Reyes Magos lanzan en su paseo, y es que los mayores no pierden la ilusión por una tarde tan especial. No cabe ninguna duda de que en Villanueva del Ariscal todos los vecinos han debido de ser muy buenos.