El Cabanyal, situado en el top 10 de barrios más ‘cool’ de Europa por ‘The Guardian’

El Cabanyal de Valencia es uno de los barrios de moda en la ciudad . En 10 años han pasado de la amenaza de demolición de mil 600 viviendas a ser un barrio de moda. Este barrio ha sido destacado por el diario británico The Guardian.

El artículo titulado ’10 of the coolest neighbourghoods in Europe’ recomienda las zonas menos turísticas para “realmente meterse bajo la piel de las grandes ciudades europeas”. En concreto, la reseña del barrio valenciano la firma Nick Inman, quien señala que "en los últimos años, el Cabanyal ha ido creciendo, pero este pedazo de ciudad auténtico se mantiene desconocido para muchos turistas".