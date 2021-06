Cabo de Cruz se llena de banderas arcoiris en respuesta al casa de maricón dedicado a un vecino que colgó una

Pablo y su mujer decidieron colgar una bandera LGTB en una ventana de su casa en vísperas del Día del Orgullo. Tienen dos hijos de 7 y 10 años, y su intento era educarles en la tolerancia y la diversidad sexual. La reacción de los que han sido educados en esas mismas normas no se hizo esperar. Y las pintadas homófobas aparecieron en su fachada. Casa del maricón y Maricón España, eran los eslóganes de los detractores junto con una bandera de España, a la que no dudan en manchar con estos actos en un país pionero en respetar y dar derechos a los homosexuales. No es la primera vez que estas reacciones se producen. Pablo explicó a sus hijos la pintada, era parte de la lección de civismo, porque sí, tenían que saber que dentro de la sociedad hay gente que no acepta la diversidad sexual. Y puso una denuncia. Porque no solo estamos contra una delito a la propiedad sino también ante un posible delito de odio.