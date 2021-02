Estropajos, bayetas y cepillos de dientes, entre los objetos a renovar más a menudo en tu hogar

Bayetas y estropajos

Teniendo en cuenta que bayetas y estropajos se usan sobre todo para la limpieza de la cocina y el baño, las dos estancias de la casa a las que damos un repaso más a menudo, es recomendable no excederse en su uso. Todo va a depender de lo grandes que sean estas habitaciones de tu casa y cómo de frecuentemente las limpies, pero en general es aconsejable cambiar de estropajo y bayeta cada dos semanas.

Después de cada uso, echa jabón tanto en el estropajo como la bayeta que hayas usado y escurre bien con agua, que no queden restos de comida. Y recuerda no usar los mismos para el baño que para la cocina o el dormitorio.

Cepillo de dientes

No te asustes, pero estudios científicos certifican que en tu cepillo de dientes puede haber más gérmenes que en tu inodoro. Millones de bacterias que, si no tomas las precauciones debidas, pueden acabar en tu boca. La manera de evitarlo es sencilla: cierra la tapa antes de tirar de la cadena siempre y pon tu cepillo lo más lejos posible del retrete.

Fregonas y escobas

La vida útil de tu escoba varía según el uso que le des. Lo mejor para saber si le ha llegado su momento es mirar las cerdas de la escoba (las vellosidades). Si ya no atrapan la suciedad del suelo como deberían o si observas que están muy dobladas, puedes probar a eliminar los restos de polvo sumergiéndola en agua con algún producto jabonoso.

No obstante, si no funciona, es el momento de cambiarla. El mismo consejo sirve para la fregona. Cada vez que la uses, cambia el agua. Cuando veas que está muy sucia sumérgela en agua con jabón y, si quieres desinfectarla, aplica vinagre o lejía. Déjala en remojo 30 minutos y, cuando la saques, debería estar limpia. Si llevas mucho tiempo con ella y le das mucho uso probablemente te toque cambiarla cada pocos meses.