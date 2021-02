Hayan el cadáver de un hombre que llevaba 5 años muerto en Palma de Mallorca

La policía ha localizado el cuerpo modificado de un vecino de Cala Major, en Palma de Mallorca, que llevaría unos cinco años muerto en el interior de su domicilio, según informa el medio local Última Hora.



Fueron los vecinos de la calle Miquel Rosselló Alemany, del residencial Cala Major en Palma, los que solicitaron la presencia policial al estar preocupados por la larga temporada que llevaban sin tener noticias de su vecino. Una patrulla de la policía nacional acudió a la zona y pudo entrar en el inmueble gracias a que uno de los vecinos contaba con una llave que el propietario le había entregado hace años.



Su buzón estaba lleno a rebosar con la correspondencia de mas de cuatro años, había sido declarado moroso en la comunidad por no pagar las cuotas desde 2014 y su móvil no recibía llamadas desde hace años por estar sin conexión. No se le había echado de menos antes porque no tenía relación con su familia desde hacía años.



Cuando los agentes entraron en el domicilio detectaron un fuerte olor a putrefacción y localizaron cadáver del hombre en el salón de la vivienda, en un estado de momificación que apunta a que la muerte se produjo hace unos cuatro o cinco años. El cadáver estaba rodeado de suciedad, cubierto con una manta y rodeado de más de una treintena de botellas de cerveza vacías.



Según informa la policía el hombre fue identificado como Bernat Mesquida Barceló, de 55 años y nacionalidad española, y añaden que el estado del domicilio, repleto de suciedad y muy desordenado, apunta a que vivía en un estado de abandono y podía sufrir síndrome de Diógenes.