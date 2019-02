Uso obligatorio de cadenas: ¿cuáles son las que tienes que usar para tu coche?

A pesar de tener este nombre consiste en. Este se aplica a las ruedas antes de salir con la carretera nevada y aumenta el agarre de los neumáticos. No se debe usar este tipo de cadena si contamos con cualquier otra, pero en caso de no tener es mejor que nada.ya que no entra dentro del grupo de las cadenas obligatorias en momentos de nevadas intensas, según RACE . Puedes encontrar este producto a partir de cinco euros.