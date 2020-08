Cádiz cambiará el nombre de la avenida Juan Carlos I y pasará a llamarse avenida de la Sanidad Pública

Los últimos escándalos del rey emérito han provocado que muchos ayuntamientos de todo el territorio nacional quieran cambiar el nombre de sus calles o parques que estaban con el nombre del Rey Juan Carlos por otros. Entre ellos se encuentra el ayuntamiento de Pinto o el de Cádiz , este último ha aprobado este viernes el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I con los votos a favor de Adelante Cádiz y la abstención del PSOE, y a pesar de que el resto de la oposición, PP, Cs y el concejal no adscrito, Domingo Villero, han votado en contra.

La abstención del grupo socialista ha sido clave para que la propuesta del equipo de Gobierno haya podido salir adelante, ya que de haber votado en contra, los votos de Adelante Cádiz no hubieran sido suficientes para llevar a cabo esta iniciativa.

"Hay cosas más importantes en esta ciudad"

De hecho, el propio alcalde, José María González, 'Kichi', ha afirmado que "hay cosas más importantes en esta ciudad" y ha asegurado que "en todas ellas se está trabajando". No obstante, ha señalado que la oposición "no tiene más argumentos que el que no es importante o idóneo" tener este debate "con la que está cayendo".