Una mujer cae a una fosa séptica al ceder el pavimento de un edificio de Barcelona

🚒Seguim treballant al c. Conca de Tremp, on hi hem rescatat una dona que havia caigut a una fossa sèptica en cedir el paviment del passadís interior d'un edifici d'habitatges.



El @semgencat l'ha traslladada al @vallhebron, amb hipotèrmia lleugera i contusions, per ser valorada. pic.twitter.com/cftS2FFNa0