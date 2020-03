La policía de Hospitalet ante una calle llena de gente: "Ya no sabemos qué hacer, ni qué decir"

Una patrulla de la policía de Hospitalet de Llobregat ha grabado un vídeo en el que muestra cómo la gente pasea por la calle como si no fuera con ellos el estado de alarma . Los agentes impotentes han compartido en redes las imágenes.

“Ya no sabemos qué hacer, ni que decir” , comenta el agente que graba a los vecinos por las calles de la localidad catalana. Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus , tras Madrid y País Vasco.

El agente explica que graba para denunciar que no es cierto que la gente se esté quedando en sus casas, al menos no en Hospitalet. Qué están impotentes y que ya no saben cómo hacer para que la gente respete el confinamiento.