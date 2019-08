Continúa el calor sofocante y la escasez de agua en los ríos y pantanos

El mes de julio fue uno de los meses más sofocantes. Las altas temperaturas han provocado ya varias muertes como la de un hombre en Alicante que falleció debido a la exposición al sol mientras realizaba su trabajo. Asimismo, la escasez de lluvias, no solo hacen el día más duro a los bomberos que intentan apagar los fuegos, dejan imágenes nunca vistas.

“Es insoportable”; “aquí se aguanta peor”, hablan de la humedad de Almuñécar, en Granada, aliviado, circunstancialmente “no trabajando se lleva mejor”. Para enfrentarse a este calor sofocante los remedios son los de siempre “estar regándonos todo el día”, “ir a la playa a bañarse, que hay playas muy bonitas”. Buenos consejos que sirven para toda esa gente que pasea por Murcia. “Si quieres ver cosas y disfrutar y no tienes otros días de vacaciones”, no es tiempo de renunciar a nada pero siempre con cuidado, esto del calor extremo no ha hecho más que empezar.