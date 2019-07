Palizas, discusiones y un final trágico quemada en una barbacoa: el calvario de Romina junto a Raúl

Raúl, que fue acusado y luego absuelto de maltrato, no reconoce que la pareja tuviera graves problemas aunque sí que Romina intentó suicidarse en 2018. No coincide esta versión con la de los amigos de la pareja que señalan que los moratones de la joven eran constantes y que Raúl era con ella. De hecho, Romina confesó a una de sus amigas su desesperación.tras una de las últimas palizas recibidas. Raúl buscó en internet cómo borrar el historial de ubicaciones que dejaba un teléfono móvil, datos que fueron eliminados de forma voluntaria para no dejar rastro del lugar del crimen o el supuesto recorrido que hizo para deshacerse del cuerpo de su mujer. Solo queda su confesión, pero el cerco se estrecha.