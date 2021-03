La madrugada del domingo 28 de marzo a las 02.00 serán las 03.00 en la Península y en las islas Canarias a la 01.00 serán 02.00 . Se inicia así el horario oficial de verano el último fin de semana de marzo , no sin polémica, en todos los estados miembros de la UE. El debate de continuar cambiando la hora se planteó en 2018 en Europa. En 2019, la Comisión Europea anunció la intención de ponerle fin, pero los Veintiocho consideraron que la iniciativa era prematura y se aplazó la decisión a 2021 . Llegada la fecha, seguimos igual: al igual que ocurrió con otras disposiciones, la crisis sanitaria y los confinamientos desde marzo de 2020 alteraron el calendario al generar un retraso importante en el debate . Mientras tanto, este continúa con el argumento estrella del ahorro en el consumo de los que están a favor y con los efectos sobre el organismo, principalmente, de los que están en contra.

Desde cuándo se cambia la hora

En España la hora de verano se adoptó por primera vez en 1918 ante la escasez de carbón provocada por la primera guerra mundial, que obligó a intensificar la producción y a reducir el consumo y, al mismo tiempo, armonizar el horario con el de los países vecinos. Posteriorente fue adoptándose algunos años sí y otros no.

No obstante, el mayor cambio en cuanto a horario, según la misma fuente, se produjo en 1940 . "El cambio de hora adoptado en marzo de 1940 merece especial consideración. Está redactado como un típico adelanto de la hora oficial de verano, señalando que 'oportunamente se señalará la fecha en que haya que restablecerse la hora normal'. Tal restablecimiento no tuvo lugar en otoño, como era habitual, ni ha tenido lugar desde entonces hasta la actualidad", continúa Planesas.

En la latitud de España las horas de luz son las mismas, alrededor de 10 en invierno y unas 14 en verano, pero no amanece o anochece a la misma hora en el este que en el oeste. De hecho, puede haber incluso algo más de una hora de diferencia desde una punta a otra. Por ejemplo, Vigo (Pontevedra) es la ciudad europea en la que más tarde anochece.

Se inicia el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre

El cambio horario forma ahora parte de la Directiva Europea 2000/84CE que afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar por la tarde. Por tanto, el cambio es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora.

No obstante, en el conjunto de la UE en el año 2018 se planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora y se inició un proceso que si bien consideraba suprimir este cambio en 2019 , los entonces Veintiocho consideraron que la iniciativa era prematura y se aplazó la decisión hasta el año 2021.

Argumentos a favor

La Comisión Europea defiende que el consumo de energía no es el único aspecto positivo sino también subraya otros impactos sobre sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo, los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

No obstante, para alcanzar este potencial de ahorro, es preciso llevar a cabo un uso racional y responsable de la energía a través de pautas sencillas, como prescindir de la luz artificial cuando no es estrictamente necesaria; utilizar tecnologías de ahorro en iluminación de bajo consumo; instalar sensores que apaguen o regulen la iluminación artificial; u optar por la renovación de ventanas para evitar las fugas de calor.

Argumentos en contra

Mientras tanto, diversos expertos en la materia han defendido la necesidad de fijar una hora y mantenerla todo el año ya que diferenciar entre horario de invierno y de verano "podría tener sentido hasta hace cuarenta o cincuenta años pero no tanto ahora", según explica a Efe Ricardo Irurzun, de Ecologistas en Acción.

Para Irurzun, a raíz del último cambio horario "no hay forma de comprobar si se ahorra o no energía", ya que no existen estimaciones "de forma bien estudiada" en los últimos años al respecto. Lo que sí está comprobado es que la variación de horas de luz que recibe el cuerpo humano afecta a su organismo y, aunque se adapta rápidamente a un cambio de este tipo, cuando se fuerza por razones ajenas a la biología "se produce una desregulación de los niveles hormonales" que implica, entre otras cosas, un descenso de la melatonina u "hormona del sueño", lo que afecta tanto al descanso como al rendimiento de la persona.