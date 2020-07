Adicta a los rayos UVA, descubre por una foto antigua los cambios de un lunar: tenía cáncer de piel

Los años pasaron sin más. "No volví a ver la foto, pero apareció en mis recuerdos de Facebook el febrero pasado, y enseguida vi el lunar y me di cuenta de lo mucho que había crecido", contó Sharon. "Lo miré en el espejo y le pedí a Craig que me revisara. Pudimos ver que era cuatro veces más grande, estaba más oscuro y se había endurecido. Entonces recordé que había sangrado un par de veces en las vacaciones, y yo pensé que era porque me lo agarraba con la ropa cuando me cambiaba", detalló la mujer.