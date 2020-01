Cameron Diaz anuncia que ha sido madre

La actriz no ha subido ninguna imagen de la bebé, únicamente un mensaje donde afirma que para proteger a su hija no publicará en las redes ninguna fotografía de ella.

“Feliz año nuevo de los Maddnes! Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década al anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. Ella conquistó nuestros corazones de inmediato y ha completado nuestra familia”



Asegura estar encantada de compartir esta noticia pero “sentimos un fuerte instinto para proteger la privacidad de nuestros pequeños. ¡Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente muy linda!”