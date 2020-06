El protocolo de los campamentos de verano que sí abrirán para conciliar: el 40% no llegará a tiempo

El Colectivo Nacional de Campamentos de Verano alerta de que el 40% de las empresas organizadoras de campamentos no abrirán sus puertas este año, y de estas, cerca del 60% están abocadas a un cierre definitivo. "A día de hoy, la situación es alarmante", lamenta el colectivo. Según indica, las pérdidas acumuladas hasta junio rondan el 70% de la facturación anual y, en el mejor de los casos, la mayoría de las empresas solo podrán hacer campamentos con la mitad de sus aforos. Asimismo, el colectivo calcula que la situación afectará a 110.000 puestos de trabajo directos.

Tal y como recuerda el colectivo, a finales de abril lanzaron un manifiesto con la intención de ayudar al Gobierno a afrontar la tarea de regular cómo serían este verano los campamentos para los niños. Así, durante este periodo, el colectivo destaca que ha estado trabajando para buscar ese consenso con el objetivo de tratar de crear un marco regulador único para evitar 17 modelos de campamento ante la crisis del COVID-19. Pero, según advierten, "la situación actual es muy diferente a lo esperado". "A día de hoy, no sólo no hemos conseguido hacer un protocolo claro y único para saber cómo debemos trabajar, es que a penas cuatro comunidades han sacado algún documento que nos ayude a saber las condiciones en las que debemos hacerlo", relata Fernández, quien alerta de que quedan únicamente 15 días para abrir la temporada.

"Nos han dicho que cada entidad debe hacer su propio protocolo de medidas y presentarlo a la autoridad sanitaria que nos corresponda, algo que nos parece inaudito y desconcertante, ya que nosotros hacemos campamentos, no somos técnicos en sanidad", se queja Fernández.

Estas son algunas de las medidas del protocolo de seguridad de Sanidad

¿Cómo serán los comedores y cómo se pernoctará?

¿Deberán usar mascarillas los pequeños?

Las actividades preferentemente se van a realizar en grupos pequeños. Se recomienda la realización de turnos en las actividades cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal. En caso de compartir objetos durante las actividades, se recomienda extremar las medidas de prevención e higiene individuales y en la limpieza de los objetos antes y después de su uso. El metro y medio es vital. En aquellas circunstancias en las que no se pueda garantizar la distancia de, al menos, un metro y medio, se deben usar mascarillas higiénicas, en mayores de 6 años, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público salvo que no sea aconsejable por razones médicos o por la misma actividad que se esté realizando.