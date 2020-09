Marta Sánchez, Rozalén y Lydia Valentín posan con el pañuelo rosa diseñado por Ana Locking contra al cáncer de mama

Por su parte la diseñadora Ana Locking ha querido colaborar en la campaña diseñando estos emblemáticos pañuelos. “La idea en la que me he inspirado es que juntas podremos avanzar en la lucha contra el cáncer de mama, por eso en el diseño aparecen muchos y diferentes perfiles de mujeres , para resaltar que cada mujer es única y que la unión hace la fuerza ”, explica.

Tres diseños diferentes que quieren reflejar tres mensajes clave con 3 mujeres de referencia. La deportista Lydia Valentín no ha dudado en colaborar en la campaña apoyando la prevención: “los hábitos saludables reducen el riesgo de padecer cáncer de mama. Por eso, os animo a llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio todos los días. Incorporar estas rutinas en nuestro “quehacer” diario, nos ayudará a prevenir en el futuro”.

Más de 250.000 casos de cáncer de mama en España

Cada año se diagnostican más de 250.000 casos de cáncer de mama en nuestro país. La diseñadora Ana Locking confesó este verano que padecía la enfermedad: “No he dudado ni un minuto en colaborar en esta campaña, estoy muy ilusionada de poder aportar mi creatividad, ya que como sabéis, soy paciente de cáncer de mama. El hecho de poder transmitir con mis diseños, un poco de esperanza y apoyo a todas las mujeres que están pasando por esto, me reconforta y me ayuda mucho.”