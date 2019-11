‘¿Quién es quién?’ la nueva campaña de Down España que demuestra que “para un niño no existen diferencias”

Los alumnos del colegio Spínola juegan a reconocerse en sus retratos garabateados

La campaña de Down España lucha por la inclusión de los más pequeños en las escuelas

La última campaña de Down España que empieza hoy martes, deja claro que, en el cole, los niños y niñas de primaria no aprecian diferencias en los alumnos que tienen síndrome de Down.

La clase de 1º B del colegio Spínola, un centro concertado y religioso del barrio Chamartín, en Madrid, es inclusiva. En este aula los alumnos de entre 5 y 6 años comparten juegos, aprendizaje y cariño con sus compañeros y profesoras.

"No entiendo una clase sin inclusión. Y si aprenden a convivir desde pequeños, la sociedad del futuro será inclusiva", afirma Almudena, la tutora de los pequeños.

Estos alumnos protagonizan la campaña '¿Quién es quién?' donde juegan a reconocerse en retratos garabateados por ellos mismos. Estos retratos muestran que a los ojos de los niños no se ven las diferencias entre las personas con síndrome de Down.

La campaña de Down España por la educación inclusiva se ha basado en la idea de que "para un niño no existen diferencias" entre ellos. "Se ven entre iguales", ha defendido el director creativo ejecutivo de la agencia Tiempo BBDO, Tomás Ferrándiz, que ha asumido el trabajo creativo de esta campaña rubricada con un 'spot' donde la clase de 1ºB del Cardenal Spínola como protagonista.

En el vídeo podemos ver como la tutora de 1º B les propone a los escolares una actividad en la que tendrán que coger una foto de un cesto y dibujar un retrato de la persona que les haya tocado.

La secuencia que más conmueve a los espectadores es en la que los padres se suman al juego de sus hijos y deben adivinar quién es quién. Es en este momento cuando no diferencian a los alumnos con síndrome de Down y una de las madres admite que “podría ser cualquiera”.

"Tenemos un sueño, y es que dejemos de hablar de inclusión, porque la palabra existe porque existe exclusión, y no hay punto medio en esto. Queremos potenciar la escuela para todos. La inclusión no es un derecho solo de los alumnos con necesidades, es un derecho de todos. No podemos privar a nuestros alumnos de un entorno donde no exista la diversidad", ha expuesto el director del colegio, Iván Benito, en la presentación de la campaña, que ha acogido el centro este martes.

AULA DIVERSA E INCLUSIVA

"Cualquier educación debe ser inclusiva, si no, no es educación", ha añadido el presidente de Down España, Mateo San Segundo, antes de permitir a los periodistas colarse en el aula de 1ºB donde estaban la profesora Almudena y los 25 alumnos.