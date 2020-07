Autoridades sanitarias en Canadá sugieren usar paredes con agujeros para tener sexo seguro ante el covid-19

La prevención ante el coronavirus llega al extremo. Toda precaución es poca, también en las relaciones sexuales, impactadas por el virus . Las autoridades sanitarias de Columbia Británica, provincia occidental de Canadá, han publicado nuevas recomendaciones para mantener relaciones sexuales más seguras en tiempos del covid-19, entre las que incluyen el consejo de hacer uso de "barreras" —como, por ejemplo, a través de un agujero en la pared— para evitar el contacto cara a cara. No deja de ser chocante pero este consejo se encuentra entre otros más 'razonables' como es lavarse con agua y jabón, tener los juguetes sexuales en estado óptimo o usar mascarillas. Los besos quedan relegados a un era de normalidad absoluta. Las recomendaciones también incluyen apostar por posturas sexuales que no sean cara a cara y el uso de condones para reducir riesgos.

Por otro lado, recuerdan que " usted es su pareja sexual más segura " , pues la masturbación "no propagará covid-19". Otra apuesta segura, según el centro, es el sexo virtual, mientras que tener una o pocas parejas sexuales regulares también puede ayudar a reducir las posibilidades de contraer el coronavirus.

El virus COVID-19 , recuerdan las autoridades sanitarias, se transmite por gotitas de líquido en la saliva y los fluidos respiratorios cuando una persona tose, estornuda y, a veces, cuando una persona habla o canta. Se puede transmitir a personas que se encuentran a menos de 2 metros de una persona con el virus si las gotitas se inhalan o aterrizan en la boca o la nariz de alguien cercano, ya sea que esté involucrado en una actividad sexual o no. Recuerdan que también se puede pasar tocando superficies contaminadas y luego tocando la cara, los ojos, la nariz o la boca.

Los prevenciones tienen su importancia y no se hacen al azar porque el virus se ha encontrado en semen y heces. Todavía no se sabe si el virus se encuentra en la sangre o en los fluidos vaginales y no está claro si el virus puede transmitirse a través del sexo. Por eso, prevenir en este caso, es curar.